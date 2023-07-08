Названы самые проблемные авто с пробегом

Самой проблемной автомашиной с пробегом в России является Volkswagen Golf 2003–2009 годов с дизельным двигателем, следует из опроса, проведенного порталом Whatcar.com и страховой компанией MotorEasy.

Как правило, владельцы этого автомобиля жаловались на неисправности в подвеске (27%), проблемы с кузовом, тормозами и топливной системой. С поломками этого хетчбэка столкнулись 53% автомобилистов.

Также жалобы поступали на Peugeot 308 с дизельным двигателем, 44% владельцев этого авто сталкивались с поломками и были вынуждены регулярно обращаться в сервис, пишет портал AutoNews.

На третьем месте — Opel Astra (2009–2015) с бензиновым мотором, на который жаловались 40% владельцев. Самые распространенные проблемы в автомобиле были связаны с тормозами, кондиционером и двигателем.