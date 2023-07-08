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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Голодная» черная дыра внезапно пробудилась

Источник:
The Royal Astronomical Society
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Группа астрономов обнаружила одно из самых драматичных пробуждений «голодной» черной дыры — после этого она стала быстро поглощать окружающую материю.

Объект под названием J221951 находится на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от Земли. Ученые обнаружили, что она переходит из тусклого состояния к чрезвычайно яркой фазе в течение короткого времени.

Черная дыра начала светиться очень внезапно — примерно за 10 месяцев до первоначального обнаружения. Такой феномен означает, что объект начал «питаться» очень быстро после того, как некоторое время пребывала в «спячке».

Экстремальное «питание» черной дыры могло быть вызвано приливным разрушением звезды, когда она проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

Кроме этого, оно могло быть вызвано активным галактическим ядром, переходящим из спящего состояния в активное. При этом исследователи подчеркивают, что J221951 — один из самых экстремальных примеров пробудившейся черной дыры.

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Наука #Космос #Наука
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