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Температура на Земле обновила исторический максимум

Источник:
Associated Press
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Средняя температура на Земле 7 июля обновила исторический максимум за всю историю наблюдений. Это произошло третий раз за неделю.

В этот день средняя температура воздуха на планете составила 17,23 градуса Цельсия, следует из данных Национальных центров экологического прогнозирования США.

При этом в понедельник, 3 июля, этот показатель достиг 17 градусов, а на следующий день — 17,18 градуса Цельсия. Обе цифры стали рекордными, передает Associated Press.

По оценке ученых, последняя неделя стала самой жаркой за последние 120 тысяч лет после ледникового периода. Повышению температуры способствуют сразу несколько факторов. Одной из причин стало глобальное потепление из-за выбросов парниковых газов при сжигании ископаемого топлива.

Еще один фактор — феномен Эль-Ниньо, так называют колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

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