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WhatsApp скопировал функцию Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Бета-версия WhatsApp получила новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram еще несколько лет назад.

Если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры.

Пользователи смогут получать подсказки лишь в том случае, если в их коллекцию были добавлены нужные стикеры, пишет портал WABetaInfo. Нововведение позволит сэкономить время.

С ее помощью активным пользователям WhatsApp, использующим стикеры в переписке, для поиска нужного стикера достаточно будет ввести связанный с ним эмодзи. Пока она доступна только бета-тестерам.

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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?