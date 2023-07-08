WhatsApp скопировал функцию Telegram

Бета-версия WhatsApp получила новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram еще несколько лет назад.

Если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры.

Пользователи смогут получать подсказки лишь в том случае, если в их коллекцию были добавлены нужные стикеры, пишет портал WABetaInfo. Нововведение позволит сэкономить время.

С ее помощью активным пользователям WhatsApp, использующим стикеры в переписке, для поиска нужного стикера достаточно будет ввести связанный с ним эмодзи. Пока она доступна только бета-тестерам.