Специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow.

Она была доставлена в Москву из Запорожской области, сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, изучение уже началось.

Известно, что вооруженные силы Украины предпринимали попытки помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения. Для этого они задействовали тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Максимальная скорость — 1000 километров в час. Масса боевой части — 450 килограммов.