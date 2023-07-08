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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские специалисты раскроют секреты ракеты Storm Shadow

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow.

Она была доставлена в Москву из Запорожской области, сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, изучение уже началось.

Известно, что вооруженные силы Украины предпринимали попытки помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения. Для этого они задействовали тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Максимальная скорость — 1000 километров в час. Масса боевой части — 450 килограммов.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?