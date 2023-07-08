ФСБ получит круглосуточный доступ к данным заказов такси

ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно документу, ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси.

Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса при наличии в запросе пометки «срочно» либо в течение 10 рабочих дней при отсутствии указанной пометки.

В случае если агрегатор легкового такси не может выполнить запрос в установленные сроки, он информирует о сроках, необходимых для выполнения запроса, а также обосновывает причину невозможности представления данных.

Согласно изменениям в законе, перевозчик теперь обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.