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Российских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Спортсменов из России и Белоруссии допустили до участия в Азиатских играх-2023, однако они будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Спортсмены будут соревноваться на играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, под нейтральным флагом. В результате они смогут получить квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже, пишет Insidethegames.

Допуск к соревнованиям в Ханчжоу может стать первым шагом на пути к допуску к играм в Париже. При этом ряд стран протестует против участия россиян в играх в Париже.

Президент МОК Томас Бах допускал возможность участия российских атлетов в международных турнирах в нейтральном статусе и в том случае, если они не были замечены в активной поддержке военной операции России на Украине.

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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?