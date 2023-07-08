Российских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023

Спортсменов из России и Белоруссии допустили до участия в Азиатских играх-2023, однако они будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Спортсмены будут соревноваться на играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, под нейтральным флагом. В результате они смогут получить квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже, пишет Insidethegames.

Допуск к соревнованиям в Ханчжоу может стать первым шагом на пути к допуску к играм в Париже. При этом ряд стран протестует против участия россиян в играх в Париже.

Президент МОК Томас Бах допускал возможность участия российских атлетов в международных турнирах в нейтральном статусе и в том случае, если они не были замечены в активной поддержке военной операции России на Украине.