Признаки жизни нашли в облаках Венеры

Группа астрономов из Кардиффского университета в Уэльсе обнаружила фосфин в атмосфере Венеры. На Земле фосфин является продуктом жизнедеятельности ряда микроорганизмов.

Исследователи считают фосфин надежным индикатором наличия биологической жизни в космосе. Его поиски ведутся с помощью спектрального анализа звездного света, проходящего сквозь атмосферы экзопланет.

Коллектив астрономов под руководством Джейна Гривза использовала для поиска фосфина в облаках Венеры телескопом JCMT в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.

В результате ученые обнаружили следы фосфина «примерно в середине облачного покрова Венеры». Известно, что на высоте примерно в 50 километров в атмосфере Венеры земные условия по давлению и температуре.

При этом полученные результаты требуют тщательной проверки — в 2025 году должна стартовать миссия Rocket Lab к Венере, в рамках которой ученые попробуют подтвердить наличие фосфина в атмосфере.