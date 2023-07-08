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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ применили новую тактику в Запорожской области

Источник:
РИА Новости
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Украинские войска изменили тактику боевых действий на запорожском направлении. Теперь они атакуют небольшими группами, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта с целью захватить наши передовые позиции и там закрепиться», — сказал Рогов.

Он уточнил, что командование ВСУ осознало, что первоначальная стратегия атаки «навалом» провалилась и привела к большим потерям — как личного состава, так и боевой техники.

Украинское наступление началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.

За месяц контратакующих действий ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard. При этом украинская армия не достигла успехов ни на одном из направлений.

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