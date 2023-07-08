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ЛДПР запустила собственный сайт знакомств

Источник:
Sibnet.ru
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ЛДПР запустила собственный сайт знакомств в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба партии.

С 30 июня в России перестал работать популярный сервис знакомств Tinder. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.

Партия собирается провести в сентябре Всероссийский форум «ЛДПР с любовью», на котором соберутся люди, которые ищут вторую половинку и стремятся создать семью.

Зарегистрироваться на слет можно будет до 10 августа, а каждая заявка будет рассмотрена психологом, после чего будут даны рекомендации по поиску партнера.

«Проведение таких форумов могло бы способствовать замещению ушедшего из России сервиса знакомств Tinder. Поэтому заявка на мероприятие сделана максимально схожей с анкетой на сайте знакомств», — отмечается в сообщении.

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Политика #Россия
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