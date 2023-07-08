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Водителям придумали новые штрафы

Источник:
«Прайм»
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Новый перечень неисправностей автомобилей, при которых эксплуатация машины запрещена, начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Так, штраф размером 500 рублей будет выписан водителю, если его обзору мешает планшет, видеорегистратор или другой предмет. Нарушением также будут считаться подтеки тормозной жидкости, не связанные с ТО.

Штрафовать начнут за неисправность антиблокировочной системы. Проверять ее состояния будут с помощью индикатора на панели приборов — если он постоянно горит, владельцу авто выпишут штраф.

Запрещается установка световых приборов, не предусмотренных конструкцией автомобиля. Мигающие стоп-сигналы во время нажатия педали тормоза должны гореть постоянным светом.

Штраф размером 500 рублей также ждет за отсутствие предусмотренных заводом-изготовителем систем. Кроме этого, бронированные стекла должны пропускать свет не менее чем на 60%.

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Авто #Автоправо
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