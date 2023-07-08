Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных денег после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в марте.

После встречи Си Цзиньпина и Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, рассказал этом Байден в интервью телеканалу CNN.

Он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала военной операции на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем российская.

Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве с 20 по 22 марта. По итогам визита лидеры государств договорились расширять масштабы торговли, укреплять двустороннее сотрудничество.

Путин и Си Цзиньпин также подписали два совместных документа о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.