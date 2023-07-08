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Apple разработает ноутбук с гибким экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Apple ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для выпуска MacBook со складным экраном.

Apple рассчитывает завершить производство первого MacBook с гибким дисплеем уже в 2025 году, на рынке устройство появится в 2026 году, пишет издание Business Korea со ссылкой на собственные источники.

Ранее компания Samsung Display инвестировала 3,1 миллиарда долларов для производства гибких OLED-панелей. В производство аналогичных OLED-матриц также вложилась LG Display.

Эксперты отмечают, что производство больших складных дисплеев обходится дешевле, чем создание гибких экранов для смартфонов, что поможет в развитии этого направления.

В настоящее время лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном — ZenBook 17 Fold OLED.

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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?