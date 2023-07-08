Apple разработает ноутбук с гибким экраном

Компания Apple ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для выпуска MacBook со складным экраном.

Apple рассчитывает завершить производство первого MacBook с гибким дисплеем уже в 2025 году, на рынке устройство появится в 2026 году, пишет издание Business Korea со ссылкой на собственные источники.

Ранее компания Samsung Display инвестировала 3,1 миллиарда долларов для производства гибких OLED-панелей. В производство аналогичных OLED-матриц также вложилась LG Display.

Эксперты отмечают, что производство больших складных дисплеев обходится дешевле, чем создание гибких экранов для смартфонов, что поможет в развитии этого направления.

В настоящее время лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном — ZenBook 17 Fold OLED.