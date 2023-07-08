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Браузер Microsoft Edge объявил спаму войну

Источник:
Sibnet.ru
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Новый инструмент для борьбы со спамом появился в фирменном браузере Microsoft Edge, сообщается в официальном блоге обозревателя.

Так, разработчики обратили внимание на то, что уведомления сайтов можно использовать для спама с помощью нежелательных или даже вводящих в заблуждение сообщений.

Microsoft выявила и проанализировала десятки типов уведомлений, которые можно считать назойливыми, после чего обучила свой браузер Edge блокировать их для пользователей.

Более того, браузер автоматически удаляет разрешения на уведомления для назойливых сайтов, чтобы они не могли беспокоить пользователей. При этом на порталах в «белом списке» уведомление уведомления будут доступны.

По оценке Microsoft в результате проведенной работы браузер Edge в ежедневном режиме блокирует миллиарды вводящих в заблуждение уведомлений, которые могут быть потенциально опасны для пользователя.

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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

pepelmetal

А где 800 тысячная армия которую зелебульбик собрал ?