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Госдума запретит смену пола

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума до конца июля примет решение по поводу законопроекта о запрете смены пола, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола»,— написал Володин в своем телеграм-канале.

Закон о запрете смены пола по собственному желанию был принят Госдумой в первом чтении 14 июня. Документ позволяет проводить операцию по смене пола только для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей.

При этом такие операции будут разрешаться исключительно после решения врачебной комиссии федерального государственного учреждения. Поправки также запрещают органам ЗАГС менять пол на основе медицинских справок.

Согласно источникам, законопроект разработали в срочном порядке из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии.

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Политика #Законы
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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

Asd10

Американцы за три дня знали, немцы за неделю... Зуб даю, что сейчас ещё кто нибудь появится. Прибалты...