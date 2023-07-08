Госдума запретит смену пола

Госдума до конца июля примет решение по поводу законопроекта о запрете смены пола, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола»,— написал Володин в своем телеграм-канале.

Закон о запрете смены пола по собственному желанию был принят Госдумой в первом чтении 14 июня. Документ позволяет проводить операцию по смене пола только для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей.

При этом такие операции будут разрешаться исключительно после решения врачебной комиссии федерального государственного учреждения. Поправки также запрещают органам ЗАГС менять пол на основе медицинских справок.

Согласно источникам, законопроект разработали в срочном порядке из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии.