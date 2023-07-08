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Назван самый популярный смартфон в России

Источник:
«Газета.Ru»
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Самым продаваемым смартфоном первой половины 2023 года в России оказался бюджетный Redmi 9A.

Согласно данным «М.Видео — Эльдорадо», в январе-июне 2023 года самыми популярными на российском рынке в количественном выражении стали модели смартфонов: Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ), Tecno Spark 8C (64 ГБ), Xiaomi Redmi A1+ (32 ГБ), Xiaomi Redmi 10C (128 ГБ), Xiaomi Redmi Note 10S (128 ГБ).

В денежном выражении самыми продаваемыми смартфонами на рынке оказались: iPhone 14 Pro Max (256 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 14 Pro (256 ГБ), iPhone 14 Pro Max (128 ГБ), iPhone 14 (128 ГБ).

Умеренное восстановление покупательской активности в первом полугодии способствовало увеличению штучных продаж смартфонов почти до 13 миллионов штук, что на 17% больше, чем в январе-июне прошлого года.

При этом средняя цена устройства снизилась на 16%, до 21 тысячи рублей. Только в апреле-июне спрос по стране в количественном выражении превысил показатели того же периода 2022 года почти на 40%.

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Топ комментариев

Dicky

О.нарисовалось чудо окраинское.Почему скрываешься от ВСУ на территории России.Или тут гадить безопаснее

mosquito__2010

Каковы учителя такова и элита.

GammiPluh

А потом на их место привезут новых Мыкол и скажут им что они тоже элита спецназа с курсами НАТО

Asd10

Американцы за три дня знали, немцы за неделю... Зуб даю, что сейчас ещё кто нибудь появится. Прибалты...