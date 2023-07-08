Байден случайно предложил России членство НАТО

Президент США Джо Байден оговорился и заявил журналистам, что Вашингтон предложит России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN.

28 июня Байдена спросили, не ослабил ли президента РФ Владимира Путина мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На это он ответил, что глава российского государства «явно проигрывает войну в Ираке».

В мае Байден во время интервью телеканалу MSNBC призвал не позволить экс-президенту США Бараку Обаме выиграть очередные президентские выборы, хотя тот не участвует в них.