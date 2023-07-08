Уничтожено последнее химическое оружие на Земле

Последнее оставшееся в мире химическое оружие уничтожено, сообщил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас.

Чиновник поздравил все государства-участников Конвенции о химическом оружии с крупным достижением международного сообщества, соответствующий документ размещен на сайте организации.

«Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия», — подчеркнул Ариас.

Последние запасы химического оружия были уничтожены на военной базе в штате Кентукки в США. Рабочие уничтожили ракеты с нервно-паралитическим веществом, завершив многолетнюю компанию по уничтожению боеприпасов, объем которых к концу холодной войны насчитывал более 30 тысяч тонн.