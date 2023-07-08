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Найден самый эффективный способ борьбы с комарами

Источник:
Scientific Reports
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Японские ученые создали уникальный спрей с поверхностно-активным веществом, который показал беспрецедентную эффективность в борьбе с комарами.

Поверхностно-активные вещества — химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности, вызывают снижение поверхностного натяжения. Их часто используются в бытовой химии.

Спрей нанесли на человеческую кожу, после чего комары не могли беспрепятственно сесть на ее поверхность — если им это удавалось, они падали и оставались неподвижными.

Средство также блокировало дыхальце кровососущих насекомых, в результате они погибали от недостатка кислорода. При этом для человека спрей был совершенно безопасен.

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Наука #Наука
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