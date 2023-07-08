НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам дважды поднимут цены на газ

Источник:
Sibnet.ru
180 1

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на газ для всех потребителей на 8% с июля 2024 года и с июля 2025 года. Стоимость газа вырастет для населения и промышленности.

В предыдущий раз тариф вырос на 8,5% в декабре 2022 года. Средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, передает «Интерфакс».

Кроме этого, рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом.

Минэнерго уточнило, что мера позволит «сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний».

Еще по теме
Нефтегазовые доходы российского бюджета упали наполовину
Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд
Россия пригрозила Украине газовыми санкциями
Украина попросит у Запада десять годовых бюджетов
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Алкоголики у власти: самые пьющие главы государств
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
29
Украина стала идеальным полигоном для западных вооружений
28
Набиуллина объяснила падение рубля
26
Украина сменила стратегию контрнаступления