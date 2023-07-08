Россиянам дважды поднимут цены на газ

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на газ для всех потребителей на 8% с июля 2024 года и с июля 2025 года. Стоимость газа вырастет для населения и промышленности.

В предыдущий раз тариф вырос на 8,5% в декабре 2022 года. Средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, передает «Интерфакс».

Кроме этого, рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом.

Минэнерго уточнило, что мера позволит «сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний».