Минобороны Белоруссии показало военный лагерь ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии показало журналистам палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области, предназначенный для размещения ЧВК «Вагнер».

«Если Евгений Пригожин примет решение вместе со своими командирами приехать в Белоруссию для размещения, то этот лагерь наряду с другими может быть им предложен», — сказал помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил ЧВК «Вагнер» несколько бывших военных городков для размещения, однако вопрос еще не решен.

«Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся», — уточнил Лукашенко.

Пригожин 24 июня обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и объявил «марш справедливости». Его бойцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву.

Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны, его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Планируется, что ЧВК «Вагнер» смогут передислоцироваться в Белоруссию.