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Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон считает, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения. По словам советника, перед принятием решения США консультировались с союзниками.

Киев предоставил американской стороне гарантии того, что это вооружение будет использоваться с осторожностью. При этом Салливан признал, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В частности, США могут передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды DPICM, способные вместить 88 поражающих частей. Радиус поражения каждого такого боеприпаса составляет около 10 квадратных метров.

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Политика #Мир #Оружие
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