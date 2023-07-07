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Россия резко повысит утильсбор на ввозимые автомобили

Источник:
«Интерфакс»
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Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили поднимут в России с 1 августа.

Повышение коснется новых и поддержанных машин, которые пригоняют из-за рубежа физические или юридические лица для перепродажи, следует из постановления.

Ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей будет зависеть от объема двигателя и увеличится в среднем в 1,7-3,7 раза. На легкие грузовые авто — в 2,5-3,4 раза. На автобусы — в 2,2-2,4 раза, на электробусы — в 8,7 раза. На грузовики — в 1,7 раза.

О повышении утилизационного сбора неоднократно просили российские производители. Так, АвтоВАЗ в конце мая призвал увеличить утильсбор для бюджетных авто на 70%.

Утилизационный сбор на автомобиль рассчитывается на основе базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории авто, его возраста, массы и объема двигателя. Сейчас базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей.

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