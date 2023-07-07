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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко

Источник:
Tagesschau
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Федеральная разведывательная служба Германии перехватила переговоры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по время попытки мятежа в России.

Журналистское расследование, организованное немецкими радиовещательными компаниями WDR и NDR, показало, что спецслужба была отлично информирована о деталях переговоров.

Так, разведывательная служба напрямую узнала о посреднической роли Лукашенко. При этом данные о возможном мятеже немецкая спецслужба получили еще за неделю до событий.

Соответствующий доклад правительству Федеральная разведывательная служба сделала вечером 23 июня — непосредственно перед началом мятежа, утверждают авторы расследования.

Мятеж ЧВК «Вагнер» начался в ночь на 24 июня — бойцы частной военной компании захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и объявили «марш справедливости» на Москву.

Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников изменой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после которых движение ЧВК было остановлено.

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