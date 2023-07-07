YouTube добавит функцию блокировки экрана при просмотре видео

YouTube добавит новую функцию, которая позволит пользователям блокировать свои экраны во время просмотра видео. В настоящее время функцию под названием Lock Screen тестируют.

Она позволяет избежать случайных нажатий и касаний во время просмотра видео в полноэкранном режиме. Таким образом, пользователь не сможет поставить ролик на паузу или по ошибке запустить следующий.

Тестирование функции продлится до 30 июля на платформах Android и iOS. Lock Screen уже доступна платным пользователям с подпиской Premium, активировать ее можно в левом верхнем углу экрана за иконкой шестеренки.

В настоящее время YouTube также тестирует новую функцию, которая запретит людям смотреть видеоролики с включенными блокировщиками рекламы вроде AdBlock. Пользователям будут предлагать внести сервис в «белый список».