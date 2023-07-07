Два российских стратега Ту‑95МС сели недалеко от Аляски

Российские дальние ракетоносцы Ту-95МС в ходе учений стратегической авиации совершили посадку в Анадыре на Чукотке, неподалеку от американской Аляски, говорится в сообщении Минобороны России.

«Летно-тактическое учение, в котором задействовано более десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходит под руководством Героя РФ командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша», — сказано в сообщении.

По словам Кобылаша, в рамках учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 — на аэродроме Советский в Республике Коми

«Несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме», — отметил командующий.

Анадырь — столица Чукотского автономного округа, расположенная на крайнем северо-востоке России. Через Берингов пролив от Чукотки находится американская Аляска.