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Нефтегазовые доходы российского бюджета упали наполовину

Источник:
ТАСС
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Нефтегазовые доходы российского бюджета за первую половину 2023 года сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Минфина.

По данным ведомства, всего с января по июнь нефтегазовые доходы составили 3,382 миллиарда рублей.

Снижение доходов «связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», приводит ТАСС данные Минфина.

Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год), говорится в материалах ведомства.

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