НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»

Источник:
РИА Новости
677 1

Шестеро человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез», расположенном в городе Чапаевск Самарской области, сообщили экстренные службы.

«В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

По его словам, погибли шесть человек, двое получили травмы.

АО «Промсинтез» — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России. Предприятие является градообразующим для Чапаевска.

Еще по теме
Вспышка менингита произошла у сотрудников Ozon, двое умерли
Спасатели вручную прокрутили чертово колесо в Новосибирске. ВИДЕО
Опровергнут намеренный побег исчезнувших в кузбасской тайге подростков
Истребитель МиГ-31 разбился на Камчатке
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Вы когда думками богатеете такие смешные становитесь . Украине вилы солнце ты моё ненаглядное.

ball-n-wall

Вы на лицо его посмотрите, есть над чем задуматься. У Запада расчёт был на блицкриг. Россия одна из немногих...

mosquito__2010

Это называется - никогда не иди на поводу у англосакса. Голливудские сказки из США они для кинотеатров...

mosquito__2010

В натуре. А Зеленский всё клянчит и клянчит нищебродина, даже у таких как Болгария. Штош они такое с...