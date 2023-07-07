Шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»

Шестеро человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез», расположенном в городе Чапаевск Самарской области, сообщили экстренные службы.

«В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

По его словам, погибли шесть человек, двое получили травмы.

АО «Промсинтез» — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России. Предприятие является градообразующим для Чапаевска.