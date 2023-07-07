Shazam научили узнавать песни в соцсетях

Разработчики сервиса Shazam объявили о выпуске обновленного приложения для iOS, предоставляющую возможность определить музыкальную композицию, воспроизводимую в социальных сетях.

Новое приложение Shazam может распознавать композиции в TikTok, Instagram (принадлежит META, деятельность запрещена в России), YouTube и других сервисах. Пользователи могут легко узнать название песни и имя исполнителя, прослушав или просмотрев аудио или видео на практически любом сервисе.

Для использования функции определения композиции нужно переключиться в приложение Shazam во время просмотра ролика или прослушивания песни и нажать соответствующую кнопку. Программа обработает аудиопоток и предоставит информацию о названии и исполнителе композиции.

Shazam получил дополнительную функцию Auto Shazam, она автоматически распознает музыку, играющуюся в окружающей среде и сохраняет идентификаторы песен в библиотеке приложения для просмотра позже.