НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Shazam научили узнавать песни в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
268 0

Разработчики сервиса Shazam объявили о выпуске обновленного приложения для iOS, предоставляющую возможность определить музыкальную композицию, воспроизводимую в социальных сетях.

Новое приложение Shazam может распознавать композиции в TikTok, Instagram (принадлежит META, деятельность запрещена в России), YouTube и других сервисах. Пользователи могут легко узнать название песни и имя исполнителя, прослушав или просмотрев аудио или видео на практически любом сервисе.

Для использования функции определения композиции нужно переключиться в приложение Shazam во время просмотра ролика или прослушивания песни и нажать соответствующую кнопку. Программа обработает аудиопоток и предоставит информацию о названии и исполнителе композиции. 

Shazam получил дополнительную функцию Auto Shazam, она автоматически распознает музыку, играющуюся в окружающей среде и сохраняет идентификаторы песен в библиотеке приложения для просмотра позже.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Рассекречена дата выхода Windows 12
Опасные расширения нашли в магазине Google Chrome
2ГИС запустил на картах детализированные 3D‑здания
ФСБ научилась отслеживать действия пользователей Telegram
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1114
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5324
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8116
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9314
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12036
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13342
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14131
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
10950
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11059
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11483
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Вы когда думками богатеете такие смешные становитесь . Украине вилы солнце ты моё ненаглядное.

ball-n-wall

Вы на лицо его посмотрите, есть над чем задуматься. У Запада расчёт был на блицкриг. Россия одна из немногих...

mosquito__2010

Это называется - никогда не иди на поводу у англосакса. Голливудские сказки из США они для кинотеатров...

mosquito__2010

В натуре. А Зеленский всё клянчит и клянчит нищебродина, даже у таких как Болгария. Штош они такое с...