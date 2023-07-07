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Глава ГИБДД раскрыл количество камер на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Почти 24 тысячи стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов фотовидеофиксации установлено на дорогах России, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Водителей, нарушивших ПДД, сейчас в основном наказывают с помощью камер — за пять месяцев этого года вынесено порядка 73,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 91,6% от общего количества вынесенных за этот период постановлений.

По словам Черникова, благодаря использованию камер наблюдения в 2022 году ликвидировано 1,6 тысячи аварийно опасных участков на дорогах.

В 2022 году общее количество аварий сократилось более чем на 6%, число погибших и раненых в них людей — более чем на 5%.

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