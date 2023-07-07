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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Прокуратора проверит Mars на финансирование ВСУ

Источник:
ТАСС
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Подмосковная прокуратура проверит американскую компанию Mars, известную одноименными батончиками, на предмет финансирования украинской армии.

«Прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО "Марс", в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины», — сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Mars также проверят на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России налогам, добавили в прокуратере.

Ранее активисты попросили Генеральную прокуратуру обратить на американскую компанию, которая зарабатывает в России миллиарды, но при этом, прикрываясь гуманитарными целями, возможно, спонсирует украинские вооруженные силы.

Mars производит шоколадные батончики Mars, Bounty, Milky Way, Twix, конфеты M&M's, драже Skittles, а также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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