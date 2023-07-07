Только у 42% новосибирцев сокращенный рабочий день по пятницам, они выезжают на выходные за город ил занимаются домашними делами, сообщает пресс-служба Авито Работа.

Согласно результатам исследования, у 58% работающих по графику 5/2 новосибирцев пятница — стандартный по продолжительности рабочий день.

«Сокращенный рабочий день по пятницам в некоторых компаниях выступает инструментом мотивации и влияет на удовлетворенность сотрудников. Работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса», — сказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Большинство респондентов из Новосибирска посвящают выходные домашним (61%) и личным (54%) делам. 32% жителей Новосибирска выезжают за город, а 42% — освобождаются в пятницу раньше, чем в другие будние дни.