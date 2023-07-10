Сериал «Открывайте, полиция!» с Охлобыстиным покажут на ТНТ

Премьера комедийного сериала «Открывайте, полиция!» состоится на ТНТ 10 июля, сообщила пресс-служба канала.

Главные роли в комедии исполнили Иван Охлобыстин и Денис Парамонов. Сериал расскажет, как потенциальные зять и тесть попытаются сблизится и наладить отношения, попутно охотясь за преступником.

В центре сюжета – подполковник МВД Дмитрий Рощин (Охлобыстин), который собирается выдать замуж свою единственную дочь. Перед свадьбой он знакомится с женихом (Парамонов).

Молодой человек на дух не переносит полицейских, но отчаянно пытается понравиться отцу своей избранницы. Для этого он решается на неожиданный шаг: напрашивается в напарники к будущему тестю.

Впереди у новоиспечённых напарников – рискованная миссия по поимке опасного преступника, освобождение иностранного дипломата, а также непредсказуемое путешествие через всю Россию, которое должно их максимально сплотить или же окончательно рассорить.

Комедийный сериал «Открывай, полиция!» можно посмотреть с 10 июля в 20.00 на ТНТ.