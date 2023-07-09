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Ученые предсказали катастрофическое поглупение человечества

Источник:
Sibnet.ru
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Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере отразится на когнитивных способностях людей, к такому выводу пришли ученые из Колорадского и Пенсильванского университетов.

Загрязнение воздуха влияет на все аспекты нашей жизни, особенно на развитие детей. Они становятся более сонливыми и раздражительными, а в долгосрочной перспективе могут иметь проблемы с психическим развитием, приводит Болгарское национальное радио отчет ученых.

Углекислый газ не дает мозгу поглощать достаточное количество кислорода. Механизм влияния СО2 на его работу не до конца изучен, но исследователи подтверждают отрицательную корреляцию между концентрацией углекислого газа и когнитивными способностями, говорится в исследовании.

Если уровень СО2 будет повышаться, у людей будет наблюдаться снижение сложных когнитивных способностей, причем через 80 лет снижение может достичь 50%.

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