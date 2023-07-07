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США подберут для Киева самые эффективные кассетные боеприпасы

Источник:
РИА Новости
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Американские 155 мм снаряды
Фото: PEO ACWA / CC BY 2.0

Соединенные Штаты тщательно подберут для Украины самые эффективные кассетные боеприпасы, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — приводит РИА Новости слова Райдера.

Американские военные считают, что кассетные боеприпасы могут изменить ситуацию на поле боя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже более месяца безуспешно пытаются взломать российскую линию обороны.

Кассетные боеприпасы снаряжаются большим количеством суббоеприпасов, которые выбрасываются в воздухе и накрывают большую территорию. Они представлены в виде артиллерийских снарядов, бомб и ракетных боеголовок.

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Оборона #Оружие
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