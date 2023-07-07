НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Юристы Маска пригрозили Цукербергу из‑за создания Threads

Источник:
Sibnet.ru
338 0
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Фото: Copyright by World Economic Forum. Photo by Remy Steinegger. / CC BY-SA 2.0

Twitter пригрозил судебным иском Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) после запуска новой соцсети Threads, сообщается в письме юриста микроблога Алекса Спиро на имя Марка Цукерберга.

Twitter обвинил создателей Threads в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности» компании.

В письме говорится, что Meta наняла к себе бывших сотрудников Twitter, которые обладали доступом к коммерческой тайне и помогли создать приложение-клон.

Источник издания Semafor в компании заявил, что обвинения ничем не обоснованы, так как среди инженеров-программистов Threads нет ни одного бывшего сотрудника Twitter.

Приложение Threads возглавило топ российского и американского App Store в первые сутки после релиза. За один день его скачали более 30 миллиона раз. В России Threads работает только с использованием VPN. Threads является почти полным аналогом принадлежащей Илону Маску социальной сети Twitter.  

Илон Маск вызвал на ринг Марка Цукерберга после того, как компания сообщила о разработке аналога-конкурента Twitter. Миллиардеры ведут переговоры с главой UFC Дэйном Уайтом об организации боя.

Еще по теме
Запущена новая соцсеть Threads
Telegram опроверг новости об отслеживании пользователей ФСБ
Соцсеть «ВКонтакте» сменила модель управления
Маск ввел ограничение на чтение постов в Twitter
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1114
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5324
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8116
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9314
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12036
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13341
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14131
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
10949
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11058
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11483
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Вы когда думками богатеете такие смешные становитесь . Украине вилы солнце ты моё ненаглядное.

ball-n-wall

Вы на лицо его посмотрите, есть над чем задуматься. У Запада расчёт был на блицкриг. Россия одна из немногих...

mosquito__2010

Это называется - никогда не иди на поводу у англосакса. Голливудские сказки из США они для кинотеатров...

mosquito__2010

В натуре. А Зеленский всё клянчит и клянчит нищебродина, даже у таких как Болгария. Штош они такое с...