Юристы Маска пригрозили Цукербергу из‑за создания Threads

Twitter пригрозил судебным иском Meta (признана в РФ
экстремистской и запрещена) после запуска новой соцсети Threads, сообщается в
письме юриста микроблога Алекса Спиро на имя Марка Цукерберга.
Twitter обвинил создателей Threads в «систематическом,
осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой
интеллектуальной собственности» компании.
В письме говорится, что Meta наняла к себе бывших
сотрудников Twitter, которые обладали доступом к коммерческой тайне и помогли
создать приложение-клон.
Источник издания Semafor в компании заявил, что обвинения ничем не обоснованы, так как среди инженеров-программистов Threads нет ни одного бывшего сотрудника Twitter.
Приложение Threads возглавило топ российского и
американского App Store в первые сутки после релиза. За один день его скачали
более 30 миллиона раз. В России Threads работает только с использованием
VPN. Threads является почти полным аналогом принадлежащей Илону Маску
социальной сети Twitter.
Илон Маск вызвал на ринг Марка Цукерберга после того, как компания сообщила о разработке аналога-конкурента Twitter. Миллиардеры ведут переговоры с главой UFC Дэйном Уайтом об организации боя.