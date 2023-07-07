Юристы Маска пригрозили Цукербергу из‑за создания Threads

Twitter пригрозил судебным иском Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) после запуска новой соцсети Threads, сообщается в письме юриста микроблога Алекса Спиро на имя Марка Цукерберга.

Twitter обвинил создателей Threads в «систематическом, осознанном и незаконном использовании коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности» компании.

В письме говорится, что Meta наняла к себе бывших сотрудников Twitter, которые обладали доступом к коммерческой тайне и помогли создать приложение-клон.

Источник издания Semafor в компании заявил, что обвинения ничем не обоснованы, так как среди инженеров-программистов Threads нет ни одного бывшего сотрудника Twitter.

Приложение Threads возглавило топ российского и американского App Store в первые сутки после релиза. За один день его скачали более 30 миллиона раз. В России Threads работает только с использованием VPN. Threads является почти полным аналогом принадлежащей Илону Маску социальной сети Twitter.

Илон Маск вызвал на ринг Марка Цукерберга после того, как компания сообщила о разработке аналога-конкурента Twitter. Миллиардеры ведут переговоры с главой UFC Дэйном Уайтом об организации боя.