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Цены на бытовую технику подскочат из‑за ослабления рубля

Источник:
BFM.ru
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Магазин бытовой техники
Фото: © Sibnet.ru

Бытовая техника в России подорожает на фоне повышения курса валют. Закупочные цены могут вырасти на 10-15%, а в рознице скачок может быть более существенным, сообщили участники рынка.

Среди производителей, сообщивших о росте цен, называют компанию Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit), группу «СЕБ-Восток» (бренды Tefal, Moulinex, Rowenta), а также Maunfeld, Lex и других.

Эксперты говорят, что сильнее всего вырастет стоимость телевизоров, смартфонов, ноутбуков, планшетов, поскольку она в большинстве случаев производится за рубежом. В ближайшее время цены у разных продавцов будут очень сильно отличаться, сказал BFM.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Цены действительно вырастут, но бросаться скупать всю технику подряд не нужно, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Покупать сейчас нужно только то, что действительно нужно.

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Экономика #Продукты #Торговля
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