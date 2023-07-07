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Компании столкнулись с рекордной нехваткой работников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предприятия столкнулись с рекордной нехваткой кадров, следует из опроса работодателей специалистами Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в мае.

Спустя год после начала «санкционной войны» уже 31,5% опрошенных предприятий считают, что не пострадали от санкций (в 2022 году — 18%), а доля предприятий, намеренных запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, в 2023 году выросла в полтора раза (40% вместо 26% в 2022 году).

Доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50%. С начала наблюдений в 2013 году процент говорящих о кадровом дефиците только один раз поднимался выше 45% — в конце 2021 года, когда предприятия активизировали наем после коронавирусных сокращений.

Нехватка рабочих рук могла возникнуть из-за эмиграции из РФ, необходимости набирать добровольцев для военной службы, структурных изменений в экономике, вызванных пандемией.

Предприятия для решения проблемы с кадрами, стали набирать больше специалистов HR-отделов. По данным hh.ru, в июне число вакансий для HR'ов (23,5 тысячи) впервые превысило показатели 2022 года.

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Экономика #Рынок труда
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