Байден разозлился на трибуну и отпинал ее

Президент США Джо Байден удивил американцев крайне странным поведением во время выступления в Южной Каролине, видео с которым разошлось в соцсетях

Американский лидер посреди выступления неожиданно начал бить по трибуне ногой, затем повернулся к слушателям спиной и продолжил «экзекуцию».

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — выдал президент США.

Затем глава Белого дома неуклюже отшутился. Он сказал, что станет выше ростом, если встанет на трибуну.

Байден регулярно попадает в курьезные ситуации: падает, здоровается с несуществующими людьми, теряет ориентацию в пространстве, оговаривается.

В этому году ему исполнится 81 год. Он самый возрастной президент в американской истории. Политические оппоненты неоднократно выражали сомнения в его когнитивных способностях.