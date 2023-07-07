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Финляндия признала бесполезность ухода «всего бизнеса» из России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Президент Финляндии Саули Ниинистё признался, что уход всех финских компании из России после начала специальной военной операции оказался совершенно бессмысленным.

«Ни одно финское предприятие не осталось в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это оказалось совершенно неэффективным», — сказал Ниинистё в интервью Le Monde. Неевропейские страны продолжают вести активную торговлю с Россией.

По словам президента Финляндии, Запад в 2014 году ошибся, рассчитывая, что санкции «разрушат российскую экономику». «Думали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет», — отметил Ниинистё.

Он также высказался о вступлении Финляндии в НАТО. «Финны чувствуют значительное облегчение. Они чувствуют себя намного безопаснее», — подчеркнул он.

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