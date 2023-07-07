Финляндия признала бесполезность ухода «всего бизнеса» из России

Президент Финляндии Саули Ниинистё признался, что уход всех финских компании из России после начала специальной военной операции оказался совершенно бессмысленным.

«Ни одно финское предприятие не осталось в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это оказалось совершенно неэффективным», — сказал Ниинистё в интервью Le Monde. Неевропейские страны продолжают вести активную торговлю с Россией.

По словам президента Финляндии, Запад в 2014 году ошибся, рассчитывая, что санкции «разрушат российскую экономику». «Думали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет», — отметил Ниинистё.

Он также высказался о вступлении Финляндии в НАТО. «Финны чувствуют значительное облегчение. Они чувствуют себя намного безопаснее», — подчеркнул он.