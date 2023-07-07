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Вспышка менингита произошла у сотрудников Ozon, двое умерли

Источник:
Sibnet.ru
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Ozon
Фото: © Sibnet.ru

Семь сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге заразились менингококковой инфекцией, два человека умерли из-за болезни. Роспотребнадзор сообщил, что через посылку инфекция не распространяется.

Два сотрудника распределительного центра, работающие вахтовым методом, умерли от менингита. Еще пятеро болеют. Пресс-служба Ozon сообщила РБК, что все заболевшие на складе в Кольцово — сотрудники подрядных организаций.

По данным ряда телеграм-каналов, погибшие сотрудники жаловались на плохое самочувствие руководству, но им не дали выходной. Официально эту информацию не подтверждали.

«Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком», — сообщил представитель компании.

В федеральном Роспотребнадзоре отметили, что риска заражения людей через посылки нет.

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорится в сообщении ведомства.

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Alhazred

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mosquito__2010

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Иркут 69

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kygear

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