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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска захватили британскую ракету Storm Shadow

Источник:
РИА Новости
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Российские военные эвакуировали с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя», — рассказал Рогозин РИА Новости. 

Ракету передали специалистам для изучения его конструкции и начинки. Это позволит найти более эффективные способы борьбы со Storm Shadow и использовать западные технологии для усовершенствования российских ракет.

Информация, которую получит Россия при изучении захваченной ракеты, станет очень чувствительной для Запада. Особый интерес представляют стелс-технологии, снижающие радиолокационную заметность ракеты.


Интересны также материалы, из которых она изготовлена, и ее боеголовка. В распоряжении российских военных попала также наиболее секретная часть Storm Shadow — система наведения боеприпаса.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность экспортных вариантов — 250 километров, но есть модификации и до 560 километров. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов.

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