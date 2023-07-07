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Российские сериалы попали на Берлинский фестиваль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Сериалы «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики и «Почка» Марии Шульгиной попали в программу Берлинского международного фестиваля сериалов.

«Обоюдное согласие» номинировано на премию в категории «Лучший драматический сериал, а «Почка» попала во внеконкурсную программу фестиваля «Истории страсти», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу кинотеатра Kion.

В сериале «Обоюдное согласие» речь идет о молодой учительнице, которая обвиняет состоятельного мужчину в изнасиловании, но при этом становится жертвой травли.

В «Почке» рассказывает о женщине, которой срочно нужна операция. Героиня всеми возможными способами ищет себе донора.

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