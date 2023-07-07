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Комик Илья Соболев указал место деловым блогерам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Юлии Гаврилиной

Ведущий канала ТНТ и комик Илья Соболев огорчился занятостью блогера Юли Гаврилиной, которая не расписалась на футболке его дочери.

Артист написал в соцсетях, что Гаврилина не расписалась на майке его дочери Сони, сославшись на то, что ей некогда.

«Когда все эти пшики (блогеры) поймут, что быть звездой — значит расписываться на майке детям, если они очень просят. А если тебе "некогда", тогда (нецензурное слово) на лавочку пить пиво», — высказался Соболев.

Юлии Гаврилиной 21 год. Она стала популярной благодаря TikTok, где публиковала смешные и драматичные видео. В октябре российский журнал Forbes поместил ее на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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