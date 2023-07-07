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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия

Источник:
РБК
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Президент Болгарии Румен Радев в ходе переговоров со своим украинской коллегой Владимиром Зеленским отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы.

Зеленский встретил отказ вопросом: «вы не поддерживаете передачу оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?»

Радев ответил, что выступает против передачи оружия из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала».

«У этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению», — приводит РБК заявление Радева.

Зеленский позднее на пресс-конференции сказал, что предупредил президента Болгарии: «я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит».

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