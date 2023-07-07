Ведущая Ольга Бузова выпустила кавер на собственную песню «Вернись», в новом исполнении трек зазвучал еще драматичнее.

«Новая версия "Верни" эта песня не только пропета… Она была прожита каждым словом и дыханием», — написала Бузова в телеграм-канале.

Романтическая версия «Вернись» от Бузовой записана в более медленном ритме и под живые инструменты.

Оригинальный трек «Вернись» вышел в апреле. Он был создан в рамках музыкального проекта «Вселенная GM», где клипы сняты в формате короткометражек и связаны между собой стихами поэта Михаила Гуцериева.

«Спасибо Михаилу Гуцериеву за возможность прикоснуться к его стихам. Спасибо за доверие сделать несколько песен подряд в таком сильном союзе», — написала Бузова об этой коллаборации.