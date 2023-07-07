НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ольга Бузова выпустила кавер на собственную песню

Источник:
Sibnet.ru
219 1

Ведущая Ольга Бузова выпустила кавер на собственную песню «Вернись», в новом исполнении трек зазвучал еще драматичнее.

«Новая версия "Верни" эта песня не только пропета… Она была прожита каждым словом и дыханием», — написала Бузова в телеграм-канале.

Романтическая версия «Вернись» от Бузовой записана в более медленном ритме и под живые инструменты.

Оригинальный трек «Вернись» вышел в апреле. Он был создан в рамках музыкального проекта «Вселенная GM», где клипы сняты в формате короткометражек и связаны между собой стихами поэта Михаила Гуцериева.

«Спасибо Михаилу Гуцериеву за возможность прикоснуться к его стихам. Спасибо за доверие сделать несколько песен подряд в таком сильном союзе», — написала Бузова об этой коллаборации.

Еще по теме
Григорий Лепс выпустил альбом «Завтра»
«Руки Вверх» и Zivert выпустили трек «Недостаточно»
Фигуристка Трусова стала певицей
Мари Краймбрери выпустила летний трек «Мне так повезло»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Военные перехватили страшные переговоры бойца ВСУ с командиром
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Ученые предсказали исход войны между Россией и США
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее
Российские войска захватили британскую ракету Storm Shadow
Финляндия признала бесполезность ухода «всего бизнеса» из России
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Самое обсуждаемое
29
Пригожин получил из бюджета под 2 трлн рублей
29
Украина стала идеальным полигоном для западных вооружений
26
Украина сменила стратегию контрнаступления
26
США обрежут Китаю доступ к облачным вычислениям
26
Набиуллина объяснила падение рубля