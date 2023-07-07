Популярность чат‑бота ChatGPT снизилась

По данным аналитической компании Similarweb, в июне текущего года трафик на сайте ChatGPT сократился впервые с ноября прошлого года, когда сервис был запущен.

Глобальный трафик с настольных ПК и мобильных устройств уменьшился на 9,7%, а количество уникальных посетителей снизилось на 5,7%, сообщает Reutersсо ссылкой на отчет Similarweb. Среднее время, проводимое пользователями на сайте сократилось на 8,5%.

Аналитики, опрошенные изданием, объясняют такую динамику исчезновением эффекта новизны чат-бота и постоянным потоком данных, требующих генерации в реальном времени.

В начале своего пути ChatGPT испытывал огромный рост популярности: менее чем за два месяца количество пользователей превысило отметку в 100 миллионов. На сегодняшний день ежемесячно сайт проекта посещают 1,5 миллиарда человек, что делает его одним из ведущих ресурсов в мире.

Компания OpenAI, разработчик платформы, в этом году ожидает доход в размере 200 миллионов долларов, помимо ChatGPT они также зарабатывают на доступе к API своих ИИ-моделей. Кроме того, Microsoft вложила около 10 миллиардов долларов в этот проект.