Запущена новая соцсеть Threads, которая представляет собой аналог Twitter. Приложение сервиса доступно бесплатно более чем в 100 странах через магазины App Store и Google Play.

У пользователей Threads есть возможность подписываться на чужие аккаунты, публиковать сообщения и ответы на них. Длина записей ограничена 500 символами.

При этом допускается вставка ссылок, фотографий и видео продолжительностью не более пяти минут. Соцсеть позволяет делиться своим мнением и вступать в диалог с подписчиками.

Пользователи нового сервиса могут блокировать другие аккаунты, а также ограничивать круг тех, кто вправе их упоминать или отвечать им. Страницы лиц младше 16 лет при регистрации будут автоматически становиться закрытыми.

За первые четыре часа работы в Threads зарегистрировалось более 5 миллионов пользователей. В России Threads работает только с VPN.