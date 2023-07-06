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Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Биржевая цена бензина марки Аи-92 на торгах в четверг поднялась на 0,6% — до 58,82 тысячи рублей за тонну, обновив рекордный показатель от 22 июня 2023 года.

Стоимость бензина «Премиум-95» в европейской части страны выросла также на 0,6% и составила 65,62 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,12%, до 51,74 тысячи рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,15%, до 65,19 тысячи рублей за тонну.

В целом стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на биржевых торгах в европейской части России увеличилась с начала года более чем на 50%.

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