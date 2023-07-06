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США поставят Украине кассетные боеприпасы

Источник:
The New York Times
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Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов. Официально о решении объявят в ближайшее время.

Пентагон считает, что кассетные боеприпасы могут серьезно повлиять на ситуацию на поле боя в условиях попыток ВСУ взломать хорошо укрепленные позиции российских войск.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных небольших боеприпасов. Они могут выпускаться в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок.

1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны. Она предусматривает запрет на производство, применение и передачу таких боеприпасов.

Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония. США также не подписывали этот документ.

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